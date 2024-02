Festnahmen nach Brandstiftung

Nr. 0412

Polizeieinsatzkräfte nahmen in der vergangenen Nacht sieben Personen nach einer Brandstiftung an drei Kleinkrafträdern in Reinickendorf fest. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden die Fahrzeuge gegen 0.20 Uhr auf einem Hinterhof in der Straße Klenzepfad durch mehrere Personen in Brand gesetzt. Anschließend flüchteten sie. Weitere Ermittlungen führten zu einer tatverdächtigen Männergruppe, die sich nunmehr auf einem Parkplatz in der Markstraße aufhielt. Die insgesamt sechs jungen Männer im Alter von 18 und 19 Jahren sowie ein 17-jähriger Jugendlicher wurden festgenommen und kamen für erkennungsdienstliche Behandlungen in einen Polizeigewahrsam. Anschließend kamen sie wieder auf freien Fuß. Der 17-Jährige wurde seinen Erziehungsberechtigen übergeben. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.