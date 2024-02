Mutmaßliche Räuber festgenommen

Nr. 0411

Polizisten nahmen in der vergangenen Nacht zwei Männer in Alt-Treptow fest. Nach bisherigen Ermittlungen sollen gegen 23.20 Uhr zwei Männer im Alter von 19 und 28 Jahren einen 33-jährigen Mann in der Elsenstraße überfallen und seine Armbanduhr entwendet haben. Ein Zeuge beobachtete die beiden Männer, wie sie den am Boden liegenden Beraubten getreten und geschlagen haben. Als der Zeuge zur Hilfe eilte, ließen die mutmaßlichen Räuber von dem Verletzten ab und flüchteten mit der Uhr in Richtung Treptower Park. Der Verletzte wurde mit Blutungen im Gesicht und gelockerten Zähnen durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen die Tatverdächtigen an der Ecke Elsenstraße/Beermannstraße fest und brachten sie in einen Polizeigewahrsam, wo eine freiwillige Atemalkoholmessung durchgeführt wurde. Der 28-Jährige wies einen Wert von 1,6 und der 19-Jährige wies mehr als 1,7 Promille auf. Polizeikräfte fanden die Armbanduhr bei dem 19-Jährigen und beschlagnahmten diese. Er äußerte, dass der Verletze ihm die Uhr gegeben habe. Aufgrund seines alkoholisierten Zustandes blieb der junge Mann zur Ausnüchterung bis heute Morgen im Polizeigewahrsam. Der 28-Jährige konnte seinen Weg nach der erkennungsdienstlichen Behandlung fortsetzen. Die Ermittlungen eines Fachkommissariats der Polizeidirektion 3 (Ost) dauern an.