Verkehrsunfall mit Gebäudeschaden

Nr. 0409

Gestern Abend kam es in Mitte zu einem Verkehrsunfall mit einem Gebäudeschaden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 64-jähriger Busfahrer gegen 20.20 Uhr während einer Betriebsfahrt die Wilhelmstraße in Richtung Leipziger Straße. Als er an der dortigen Kreuzung nach rechts in die Leipziger Straße abbog, bog auch ein links neben ihm fahrender unbekannter Autofahrer rechts ab. Er soll den Bus im Kreuzungsbereich überholt und ihm dann auf der Leipziger Straße durch das Wiedereinscheren den Weg abgeschnitten haben. Um einen Unfall mit dem Fahrzeug verhindern zu können, soll der Bus weiter nach rechts gefahren sein, geriet dann jedoch gegen einen Gebäudepfeiler eines Einkaufszentrums. Durch den Zusammenstoß löste sich ein Teil der Verkleidung des Stützpfeilers und fiel auf die Fahrbahn. Es befanden sich keine Insassen im Bus, der danach nicht mehr fahrbereit war. Es wurde niemand verletzt. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.