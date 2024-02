Mehrere Autos und Fensterscheiben beschädigt

Nr. 0407

In der vergangenen Nacht sollen in Pankow Unbekannte aus einem Kleinwagen heraus mehrere Auto- und Fensterscheiben zerstört haben. Laut Zeugenaussagen seien gegen 23 Uhr in der Laudaer Straße mindestens drei Personen in einem Wagen unterwegs gewesen und schossen vermutlich mit einer sogenannten Zwille auf parkende Autos und Schaufensterscheiben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden insgesamt acht Autoscheiben beschädigt, vier Schaufensterscheiben mehrerer Geschäfte, eine Fensterscheibe einer Wohnung sowie drei Scheiben unterschiedlicher Wartehäuschen der Tram. Die Polizeikräfte stellten metallische Geschosse als mutmaßliches Tatmittel sicher. Ein Abschnittskommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.