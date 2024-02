16-Jährige nach Unfall im Krankenhaus

Nr. 0406

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen in Köpenick ist eine Jugendliche verletzt worden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr die 16-Jährige gegen 7.30 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad die Salvador-Allende-Brücke in Richtung Fürstenwalder Damm. Im rechten von zwei Fahrstreifen stand zu diesem Zeitpunkt ein Renault, der offenbar aufgrund eines technischen Defekts nicht weiterfahren konnte, mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Als die Jugendliche das Fahrzeug erblickte, bremste sie ab, wurde von ihrem Zweirad geschleudert und prallte gegen den haltenden Wagen. Das Leichtkraftrad schleuderte in den linken Fahrstreifen und traf dort einen Mercedes, der von einer 39-Jährigen gefahren wurde. Die Jugendliche kam mit diversen Verletzungen in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Der 24-jährige Renault-Fahrer und die Mercedes-Fahrerin wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).