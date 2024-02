Festnahme nach versuchten Autodiebstählen

Nr. 0403

In Buckow nahmen Einsatzkräfte der Polizeidirektion 4 (Süd) gestern Abend einen 23-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht, mit einem Komplizen in zwei Fahrzeuge eingebrochen zu sein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein Zeuge im Sandsteinweg gegen 21 Uhr die ausgelöste Alarmanlage an einem BMW gehört und dann gesehen, dass an dem Fahrzeug mehrere Lichter aufleuchteten. Außerdem sah er zwei Männer – einen davon im Fahrzeug, einen daneben. Als er sie ansprechen wollte, liefen sie davon. Der Mann rief die Polizei, die in der Nähe einen 23-jährigen Mann als Tatverdächtigen festnehmen konnte. Bei ihm fanden die Einsatzkräfte tatübliche Utensilien und Werkzeuge. Dem zweiten Mann gelang die Flucht. Das Fahrzeug, bei dem ein Fenster auf der Beifahrerseite eingeschlagen war, wurde zum Auffinden von Beweismitteln sichergestellt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen und Zeugenaussagen konnte dem Mann ein weiterer versuchter Diebstahl eines Fahrzeugs zugeordnet werden, der sich ebenfalls gestern Abend, gegen 18.20 Uhr, in der Straße Alt-Buckow ereignete. Auch hier hatte ein aufmerksamer Beobachter an einem BMW eine ausgelöste Alarmanlage bemerkt und bei näherem Hinsehen zwei Männer festgestellt, die sich an dem Wagen zu schaffen machten und dann davonliefen. Er rief die Polizei. Die sofort eingeleitete Nahbereichsabsuche blieb erfolglos. Der 23-jährige Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz hat, kam zur Feststellung seiner Identität in einen Polizeigewahrsam und soll heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.