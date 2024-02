Funksignal eines Autos unterbrochen - Festnahme

Mitte

Nr. 0402

Gestern Nachmittag nahmen Einsatzkräfte zwei Männer in Moabit fest. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde ein 58-Jähriger auf das Duo aufmerksam, als er gegen 15 Uhr erfolglos versuchte, seinen geparkten Wagen in der Straße Alt-Moabit zu verriegeln. Bei seinen Versuchen nahm er die beiden Männer in der Nähe wahr und alarmierte die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den 19-Jährigen und seinen 29-jährigen Komplizen in der Calvinstraße fest. Bei der Durchsuchung des Älteren fanden sie ein elektronisches Gerät, welches Funkverbindungen unterbricht. Die Tatverdächtigen kamen für eine erkennungsdienstliche Behandlung in einen Polizeigewahrsam und wurden im Anschluss an das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übergeben, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.