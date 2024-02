Mann mit Schnittverletzung ins Krankenhaus

Nr. 0401

Noch unklar sind die Hintergründe zu einem Sachverhalt, der sich gestern Abend in Neukölln ereignete. Kurz vor 21 Uhr betrat ein Mann ein Geschäft am Kottbusser Damm und brach sogleich zusammen. Der Hilfe leistende Inhaber bemerkte eine Schnittwunde am Rücken und alarmierte den Rettungsdienst, welcher den Verletzten in eine Klinik brachte, wo er stationär aufgenommen wurde. Eine Befragung des 20-Jährigen war bislang nicht möglich. Die Ermittlungen zur Herkunft der Verletzung und einem etwaigen Tatort hat die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen.