Frau in Bus attackiert und frauenfeindlich beleidigt

Nr. 0399

Ein Unbekannter beleidigte und attackierte gestern Nachmittag eine Frau in einem Bus in Gropiusstadt. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der unbekannte Mann der 21-jährigen Frau gegen 17 Uhr in einem Bus der Linie M11 in Richtung Schöneweide gegenübergesessen haben, als er ihr zuerst einen Tritt gegen ein Bein gegeben und sie frauenfeindlich beleidigt haben soll. Danach soll er der 21-Jährigen das Handy aus der Hand gerissen und sie erneut beleidigt haben. Im weiteren Verlauf soll sich die Frau ihr Mobiltelefon zurückgeholt und den Busfahrer auf ihre Situation aufmerksam gemacht haben. Als dieser an der Haltestelle Stubenrauchstraße Ecke Neuköllner Straße hielt und die Polizei alarmierte, flüchtete der Mann. Die 21-Jährige klagte über Schmerzen an einer Hand, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.