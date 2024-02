Vor Polizeikontrolle geflohen - Festnahme

Nr. 0398

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeikräfte einen 37-jährigen Autofahrer in Alt-Treptow fest. Kurz vor 20 Uhr fiel der Fahrzeugführer mit seinem Audi einer Polizeistreife in der Karl-Marx-Straße durch laute, schleifende Motorengeräusche auf. Als der Fahrer angehalten werden sollte, gab er plötzlich Gas und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Sonnenallee. Die Einsatzkräfte schalteten Martinshorn und Blaulicht ein und folgten dem Wagen über mehrere Nebenstraßen, bis sie den Flüchtenden schließlich in der Karl-Kunger-Straße/Krüllsstraße stoppten. Dabei kam es beinahe zu einem Unfall zwischen dem Audifahrer und der Polizeistreife. Im Rahmen der Überprüfung des Fahrers stellten die Einsatzkräfte zwei Aluminiumpäckchen mit Drogen in seiner Hosentasche fest. Der Tatverdächtige konnte keinen Führerschein vorweisen. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Der 37-Jährige wurde zur Blutentnahme einem Polizeigewahrsam zugeführt und durfte nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung seinen Weg fortsetzen. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, des Fahrens ohne Führerschein, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Verkehrsgefährdung und weiterer Verkehrsverstöße verantworten. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).