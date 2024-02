Sachbeschädigungen durch Beschuss mit Metallkugeln

Nr. 0397

Unbekannte beschädigten gestern Abend in Karow etliche Fahrzeuge, Wartehäuschen der BVG und eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus. Gegen 18.30 Uhr riefen mehrere Zeuginnen und Zeugen die Polizei, nachdem sie Knallgeräusche wahrgenommen hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen waren zwei Personen im Bereich Siedlungsring, Münchehagenstraße, Bucher Chaussee, Straße 10, Treseburger Straße, Nahestraße, Nettestraße, Am Hohen Feld und Schräger Weg unterwegs und schossen mit einer Zwille Metallkugeln aus einem Auto heraus. Beschädigt wurden elf geparkte Pkw, zwei fahrende BVG-Busse der Linien 150 und 153, drei BVG-Wartehäuschen und eine Fensterscheibe. An den beschädigten Fahrzeugen stellten die Einsatzkräfte kugelförmige Eindellungen und zerstörte Scheiben fest. Fahrgäste in den fahrenden BVG-Bussen wurden nicht verletzt. Ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) hat die Ermittlungen übernommen.