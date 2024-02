Auseinandersetzung unter Wachleuten

Nr. 0395

Zwei Sicherheitsbedienstete gerieten gestern Abend in einer Geflüchtetenaufnahmestelle in Tegel in eine Auseinandersetzung, wobei ein Beteiligter Schnitt- und Stichverletzungen erlitt. Nach Zeugenaussagen sollen die beiden Männer gegen 19.50 Uhr auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel zunächst in ein Streitgespräch geraten sein und sich beiderseits beleidigt haben. Im weiteren Verlauf kam es zu körperlichen Attacken in Form von gegenseitigen Faustschlägen. Dann zog der beteiligte 34-Jährige ein Messer und verletzte damit seinen 18 Jahre alten Kontrahenten. Dieser kam im Anschluss mit Verletzungen an der Brust und am Gesäß zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung hat die die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen.