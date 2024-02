Zeuge beobachtet versuchten Einbruch – Duo festgenommen

Nr. 0391

Beamte des Polizeiabschnitts 34 nahmen gestern Mittag in Friedrichsfelde zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher fest. Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete gegen 12.45 Uhr in der Charlottenstraße einen Mann, der auf einen Balkon einer im Hochparterre gelegenen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus kletterte und sich an der Balkontür zu schaffen machte. Ein mutmaßlicher Komplize des Kletterers soll vor dem Balkon „Schmiere“ gestanden haben. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die wenig später eintreffenden Polizisten nahmen einen 33-jährigen Mann vor dem Balkon fest und forderten den mutmaßlichen Mittäter auf, vom Balkon hinunterzusteigen. Anstatt dieser Aufforderung nachzukommen, drückte der Tatverdächtige die Balkontür auf und flüchtete durch die Wohnung und durch ein Fenster hinaus auf die andere Hausseite. Hinzugerufene Unterstützungskräfte eilten dem Flüchtenden hinterher und nahmen ihn fest. Der 36-Jährige leistete bei der Festnahme Widerstand. Die beiden Tatverdächtigen wurden dem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übergeben, welches die weiteren Ermittlungen zu dem versuchten Wohnungseinbruch übernommen hat.