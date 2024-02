Notunterkünfte für den Zeitraum der Entschärfung der Weltkriegsbombe

Erstmeldung Nr. 0385 von heute: Entschärfung einer Weltkriegsbombe

Bei Bauarbeiten wurde heute Vormittag eine 250 kg schwere Weltkriegsbombe in Schmargendorf gefunden. Arbeiter entdeckten sie gegen 11.40 Uhr bei Erdarbeiten auf einer Baustelle in der Mecklenburgischen Straße. Da von der Bombe keine unmittelbare Gefahr ausgeht, entschieden sich Kriminaltechniker der Polizei die Entschärfung auf morgen zu terminieren. Der Fundort des Blindgängers ist derzeit abgesperrt und wird von Einsatzkräften der Polizei rund um die Uhr bewacht. Aus Sicherheitsgründen wird ein Sperrkreis im Radius von 500 Metern um den Fundort errichtet. Insgesamt sind rund 7.500 Menschen von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Sie werden die Möglichkeit haben, sich in eingerichtete Notunterkünften begeben zu können. Die Örtlichkeiten werden noch bekannt gegeben.