Versuchte Sprengung eines Geldausgabeautomaten

Nr. 0384

Unbekannte Tatverdächtige versuchten heute früh einen Geldausgabeautomaten in Weißensee zu sprengen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich zwei Männer gegen 4.25 Uhr gewaltsamen Zutritt zum Vorraum einer Bankfiliale in der Charlottenburger Straße verschafft haben. Im SB-Bereich der Filiale versuchten sie erfolglos, einen Geldautomaten unter Verwendung eines explosiven, festen Stoffes zu öffnen. Nach den bisherigen Untersuchungen kam es nicht zu einer Explosion und auch nicht zur Öffnung des Automaten. Das verdächtige Duo soll in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft eventuelle Zusammenhänge mit ähnlichen Taten in der Vergangenheit.