Jugendlicher fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 0381

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte in den Ortsteil Falkenhagener Feld gerufen. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Aussagen soll ein Jugendlicher von einem Mann fremdenfeindlich beleidigt worden sein. Der 14-Jährige gab an, sich gegen 16.15 Uhr auf dem Gehweg des Hümmlingweges aufgehalten zu haben, als ein 67-jähriger Mann ihn fremdenfeindlich beschimpfte. Bei der Anzeigenaufnahme gab die Mutter des Schülers an, dass auch sie wenige Tage zuvor vom selben Mann in ähnlicher Art beleidigt worden war. Darüber hinaus soll der Tatverdächtige vor der 48-Jährigen despektierlich auf den Boden gespuckt haben.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen suchten die Einsatzkräfte den 67-Jährigen an seiner in der Nähe gelegenen Wohnanschrift auf und brachten ihn für eine erkennungsdienstliche Maßnahme zu einer Polizeidienststelle, aus der er im Anschluss entlassen wurde.