Ein Toter und mehrere Verletzte nach Messerstecherei - Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0380

Die 2. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin haben in der vergangenen Nacht Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt in Gesundbrunnen aufgenommen. Nach den bisherigen Ermittlungen gerieten gegen 2.30 Uhr aus noch unbekannten Gründen mehrere Männer vor einem Mehrfamilienhaus in der Koloniestraße in eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Folge vier Beteiligte Stichverletzungen erlitten und von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht wurden. Einer der Männer, dessen Identität derzeit noch nicht feststeht, erlag kurz vor 4 Uhr in einer Klinik seinen Verletzungen. Drei mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligte Männer im Alter von 39, 40 und 42 Jahren wurden während der ersten Ermittlungen in der Nähe des Tatortes festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zu allen Beteiligten dauern an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft soll heute die Obduktion des Verstorbenen erfolgen.