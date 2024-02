Seniorin stürzt bei Gefahrenbremsung

Nr. 0372

Gestern Abend wurde in Friedenau eine Seniorin bei einem Sturz in einem Linienbus verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 53-jährige Fahrer des Busses der Linie 186 gegen 20.30 Uhr die Schloßstraße auf der Busspur von der Kaisereiche kommend in Richtung Rathaus Steglitz, als ein in gleicher Richtung fahrender Mann mit einem Pkw unvermittelt vor dem Bus seine Fahrspur wechselte, um nach rechts in die Bornstraße abzubiegen. Der 53-Jährige leitete eine Gefahrenbremsung ein, wodurch die 81-Jährige stürzte und sich Verletzungen am Kopf zuzog. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht. Der 41-jährige Pkw-Fahrer, der Busfahrer und andere Mitfahrende wurden nicht verletzt. Die verletzte Seniorin wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.