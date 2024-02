Jugendliche beraubt - Wer kennt diesen Tatverdächtigen?

Nr. 0352

Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach einem bislang Unbekannten, der als Haupttatverdächtiger am 26. Mai 2023, kurz vor 23 Uhr, in einer Parkanlage in der Puschkinallee in Alt-Treptow aus einer Gruppe von 10 bis 15 Personen heraus zunächst einen und dann zwei weitere Jugendliche beraubt haben soll. Dabei soll der Tatverdächtige den Beraubten ein Messer vorgehalten haben, um seinen Forderungen nach Geld und Wertgegenständen Nachdruck zu verleihen. Die anderen Personen aus der Gruppe sollen derweil eine Drohkulisse aufgebaut und die Jugendlichen durch das Vorzeigen von Messern und einer Machete eingeschüchtert haben. Verletzt wurde niemand.

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Person machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben?