Jugendlicher bei Auseinandersetzung verletzt

Nr. 0348

Am gestrigen Abend wurden Einsatzkräfte nach Neukölln alarmiert, wo es im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen zur Körperverletzung gekommen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befand sich ein 15-jähriger Junge gegen 19.20 Uhr auf dem Fußgängerweg der Onkel-Bräsig-Straße. Es soll zu Streitigkeiten mit seinem gleichaltrigen Freund gekommen sein, welche in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen endete. Mehrere weibliche und männliche Jugendliche sollen diese Auseinandersetzung als Zuschauer beobachtet haben. Der erstgenannte Jugendliche erlitt Verletzungen und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Dabei wurden oberflächliche Stichwunden an mehreren Stellen seines Körpers festgestellt. Wer ihm diese Verletzungen zugefügt haben könnte, ist Bestandteil der Ermittlungen eines Fachkommissariates der Direktion 5 (City), welches die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen hat.