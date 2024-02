Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0345

Gestern Abend wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der 45-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 18.30 Uhr die Skalitzer Straße in Richtung U-Bahnhof Schlesisches Tor. In Höhe des Einmündungsbereiches der Görlitzer Straße wurde er von einem Pkw erfasst. Der 19-jährige Autofahrer war mit einem Pkw auf der Görlitzer Straße unterwegs und soll nach Zeugenaussagen nach rechts in die Skalitzer Straße eingebogen sein. Dabei stieß er mit dem Fahrradfahrer zusammen, welcher stürzte und Kopfverletzungen erlitt. Die alarmierten Rettungskräfte verbrachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.