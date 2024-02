Fußgängerin von Lkw angefahren

Nr. 0343

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Halensee alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen bog gegen 12.40 Uhr ein Lkw-Fahrer von der Seesener Straße nach rechts in die Cicerostraße ein. Dabei fuhr der 59-jährige eine 19-jährige Fußgängerin an, welche die Fahrbahn der Cicerostraße in die gleiche Richtung überqueren wollte. Rettungskräfte verbrachten die verletzte Fußgängerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.