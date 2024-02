Laube brannte - Toter Mann aufgefunden

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0340

Polizei und Feuerwehr wurden gestern Abend zum Brand einer Laube im Ortsteil Spandau gerufen. Ein Zeuge hatte gegen 19.30 Uhr das in einer Kleingartenanlage im Spekteweg in Flammen stehende Gebäude bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Im Zuge der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte in einem Unterstand neben der Laube einen toten Mann. Da zwischenzeitlich nicht auszuschließen war, dass der 70-Jährige durch Fremdschuld ums Leben kam, war auch eine Mordkommission am Tatort. Anhaltspunkte dafür ergaben sich jedoch bislang nicht. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.