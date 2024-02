Fahrbahn blockiert und Hand einbetoniert - Wer kennt diese Frau?

Nr. 0338

Mit der Veröffentlichung mehrerer Bilder sucht die Polizei Berlin eine bislang unbekannte Tatverdächtige. Sie soll sich am 17. September 2022 zwischen 14.20 Uhr und 17.30 Uhr an einer Straßenblockade der Gruppierung “Extinction Rebellion” an der Kreuzung Oberbaumstraße/Schlesische Straße/Skalitzer Straße beteiligt haben.

Indem sie ihre Hand an ein Stahlrohr klebte, das in einer mit Beton ausgegossenen Badewanne eingelassen war, erschwerte die Frau die Auflösung der Blockade erheblich. Sie verweigerte später Angaben zu ihrer Person und hatte, um eine Identifizierung zu erschweren, ihr Gesicht mit schwarzer Farbe bemalt.

etwa 20 bis 30 Jahre alt

schlanke Gestalt und 174 cm groß

heller Hauttyp und schulterlange, braune Haare