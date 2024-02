Festnahme nach Autodiebstahl

Nr. 0336

Gestern Abend wurden in Adlershof zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, ein Auto in Rummelsburg gestohlen zu haben. Zivile Einsatzkräfte beobachteten gestern gegen 20.30 Uhr, dass eine Person an einem Auto an der Kreuzung Friedlander Ecke Hackenbergstraße ein Kennzeichen austauschte. Der 51-Jährige sowie der 35-jährige Fahrer des Autos wurden festgenommen. Ermittlungen ergaben, dass das Auto bereits vor zwei Wochen gestohlen gemeldet worden war. Die beiden Tatverdächtigen kamen in einen Polizeigewahrsam und sollen zur Prüfung eines Haftbefehls einem Richter vorgeführt werden. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Ermittlungen übernommen