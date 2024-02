Fahrer eines Lieferwagens angegriffen

Nr. 0335

Ein Mann soll gestern Mittag in Wittenau den Fahrer eines Lieferfahrzeugs angegriffen und verletzt haben. Der 54-jährige Fahrer sagte aus, er sei gegen 12.30 Uhr in der Roedernallee gerade dabei gewesen, Pakete aus seinem Transporter zu laden, als ihn ein bislang Unbekannter, dessen Fahrzeug er nach seinen Aussagen zugeparkt hatte, in rüdem Ton angesprochen haben soll. Der Bitte des Fahrers, kurz zu warten, sei der Unbekannte nicht nachgekommen. Stattdessen habe er ihn beschimpft und beleidigt und ihn in den Bauch geboxt. Dann sei der Angreifer mit seinem Wagen weggefahren. Kurze Zeit später bemerkte der 54-Jährige eine blutende Wunde an seinem Bauch und begab sich in ein Krankenhaus, wo eine Stichverletzung festgestellt wurde. Nach ambulanter Behandlung konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.