Seniorin betrogen - Tatverdächtiger festgenommen

Dank des umsichtigen Verhaltens einer Bankangestellten konnten zivile Einsatzkräfte gestern Nachmittag einen 46-jährigen mutmaßlichen Betrüger in Hermsdorf festnehmen. Die Bankangestellte hatte die Polizei alarmiert, da ihr die gewünschte Abhebung einer hohen Summe einer 72-jährigen Seniorin fragwürdig erschien. Die Seniorin schilderte, dass sie bereits mehrfach höhere Summen an einen Mann gezahlt habe, der ihr dafür Bücher bringe, die den Wert ihrer Büchersammlung steigern würden. Aufgrund des vermuteten Betrugs mit Faksimiles wurde der 46-jährige Mann, der die Seniorin bereits nach einem sofortigen Treffen gedrängt habe, gegen 17.45 Uhr festgenommen. Er kam in einen Polizeigewahrsam, musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und wurde anschließend einem Fachkommissariat für Betrugsdelikte des Landeskriminalamtes überstellt, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat. (jk)

Tipps zur Seniorensicherheit erhalten Sie im Internet hier oder bei den Ansprechpersonen für Seniorensicherheit des Landeskriminalamtes im Columbiadamm 4 in Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-979222.