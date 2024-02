Mit Glasflasche geschlagen und verletzt

Nr. 0333

Gestern Abend wurde ein Mann in Niederschöneweide mit einer Glasflasche geschlagen und verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand soll ein 57-Jähriger gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz in der Schnellerstraße von einem Unbekannten ohne erkennbaren Grund mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Anschließend soll der Angreifer dem Mann eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben, so dass diese zerbrach und der Attackierte zu Boden fiel. Der Angegriffene erlitt Schnittverletzungen und eine Platzwunde im Gesicht. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige konnte unerkannt fliehen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) dauern an.