Inbrandsetzen von Weihnachtsbäumen misslang - Polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Nr. 0332

Unbekannten gelang es nicht, in der vergangenen Nacht mehrere Weihnachtsbäume in Friedrichshain in Brand zu setzen. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Zeuge gegen 22.40 Uhr, wie vier vermummte Personen etwa 20 Weihnachtsbäume auf die Fahrbahn an der Rigaer Ecke Liebigstraße brachten. Anschließend übergossen die Personen die Bäume mit einer Flüssigkeit und versuchten sie in Brand zu setzen. Es gab kurz eine Stichflamme, die dann selbstständig erlosch. Die unbekannte Gruppe rannte anschließend davon. Die Bäume wurden von alarmierten Polizeikräften eingesammelt und mit einem Lastwagen zwecks Entsorgung zur Stadtreinigung transportiert. Rund 25 Polizeikräfte befanden sich im Einsatz. Die Ermittlungen zum versuchten gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und der versuchten gemeinschädlichen Sachbeschädigung führt der Polizeiliche Staatsschutzes des Landeskriminalamtes.