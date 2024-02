Fußgängerin von Tram erfasst

Nr. 0329

Heute Vormittag wurde in Prenzlauer Berg eine bisher unbekannte Frau von einer Tram erfasst und verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll die Fußgängerin kurz nach 11 Uhr an der Greifswalder Straße/Grellstraße/Storkower Straße bei Rot die Fußgängerfurt zur Fahrbahn der Tram M4 Richtung Hackescher Markt betreten haben. Trotz Gefahrenbremsung der querenden Tram konnte eine Kollision nicht verhindert werden. Die Frau wurde verletzt und stationär im Krankenhaus aufgenommen. Während der Rettungsmaßnahmen kam es bis 11.45 Uhr zu Sperrungen, wovon auch der Tram- und der Busverkehr betroffen waren. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.