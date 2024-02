Versuchte Sprengung eines Geldautomaten

Nr. 0328

Heute früh wurde die Polizei zu einer versuchten Sprengung eines Geldautomaten nach Marienfelde alarmiert. Nach bisherigem Erkenntnisstand und Aussagen zufolge bemerkte ein Zeuge gegen 5.30 Uhr eine beschädigte Eingangstür zu einer Bankfiliale in der Malteserstraße und rief die Polizei. Unbekannte Täter versuchten, einen Bankautomaten durch eine Sprengung gewaltsam zu öffnen, was ihnen nicht gelang. Verletzte wurde niemand. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes hat den Fall übernommen. Die Ermittlungen dauern an.