Mit Machete angegriffen und verletzt

Nr. 0326

Ein Mann griff gestern Mittag in Lichtenberg einen Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens mit einer Machete an und verletzte ihn. Nach den bisherigen Ermittlungen führte der 26-jährige Mitarbeiter gegen 12 Uhr Verkaufsgespräche in der Ortliebstraße. Als er bei einem 46-jährigen Anwohner klingelte, soll dieser auf seinen Balkon getreten und ein Streitgespräch begonnen haben, da er sich durch das Klingeln belästigt fühlte. Anschließend soll er dem Mitarbeiter gefolgt sein und diesen aufgefordert haben, das Klingeln bei weiteren Personen zu unterlassen. Dann soll er unvermittelt eine Machete gezogen und eine Stichbewegung in Richtung des 26-Jährigen ausgeführt haben, wodurch der Mitarbeiter eine Schnittverletzung an einer Hand erlitt. Nach dem Angriff soll der Attackierte den Mann entwaffnet und ihn festgehalten haben, bis die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen. Der 46-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von etwa drei Promille. Eine Staatsanwältin ordnete die Durchsuchung seiner Wohnung und eine Blutentnahme an. Die Machete und weitere Waffen wurden beschlagnahmt. Die Verletzung des 26-Jährigen konnte vor Ort versorgt werden. Ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.