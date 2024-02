Senior vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0325

Der 76-jährige Rudolf Richard TROMMER aus Pankow wird vermisst. Zuletzt wurde er am 11. Februar 2024 gegen 04.55 Uhr in der Rettungsstelle der Park-Klinik Weißensee gesehen. Nach einer Behandlung dort ist der Senior nicht nach Hause zurückgekehrt. Aufgrund seiner beginnenden Demenz wird davon ausgegangen, dass er orientierungs- und hilflos ist. Herr Trommer ist nur leicht bekleidet sowie ohne Portemonnaie und Ausweisdokumente unterwegs.

76 Jahre alt

160 cm bis 170 cm groß

kräftige Gestalt

grauer Haarkranz, Halbglatze

graue Bartstoppeln

grauer Pullover

blaue Jeans

Wer hat Herrn TROMMER seit dem 11. Februar 2024 gesehen oder kann Angaben zu seinem gegenwärtigen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord), Am Nordgraben 7 in Wittenau, unter den Telefonnummern (030) 4664-173400 (zur Bürodienstzeit) und 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeit) sowie per E-Mail entgegen.

Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.