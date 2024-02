Brandstiftung an Polizeifahrzeug

Nr. 0324

Eine Unbekannte setzte gestern Abend in Mitte ein Polizeifahrzeug in Brand. Gegen 19.35 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes eine Frau am Pariser Platz, die eine Flüssigkeit aus einer Flasche gegen ein geparktes Polizeifahrzeug gespritzt und entzündet habe. Die Tatverdächtige flüchtete unerkannt in Richtung U-Bahnhof Brandenburger Tor. Die Flamme wurde durch die Einsatzkraft gelöscht. Es ist Sachschaden am Auto entstanden. Die Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.