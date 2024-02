Kollision von zwei Pkw

Nr. 0322

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Verkehrsunfall in Schöneberg. Bisherigen Erkenntnissen und Aussagen zufolge war eine 19-jährige BMW-Fahrerin gegen 2.45 Uhr auf der Bülowstraße Straße vom Nollendorfplatz kommend unterwegs. Im Kreuzungsbereich Bülowstraße / Potsdamer Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi, dessen 24-jähriger Fahrer die Potsdamer Straße in Richtung Bülowstraße von der Kurfürstenstraße kommend befuhr. Die 19-Jährige wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär behandelt wird. Ihre 18-jährige Mitfahrerin wurde nach einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus entlassen. Der 24-Jährige blieb unverletzt. Der BMW und der Audi waren nach der Kollision nicht mehr fahrtüchtig. Für die Zeit der Unfallaufnahme von 3 Uhr bis 3.30 Uhr war die Potsdamer Straße in Richtung Süd und die Bülowstraße in Richtung Goebenstraße gesperrt. Der Buslinienverkehr der BVG war durch die Absperrmaßnahmen betroffen. Während der Unfallaufnahme kam es durch einen unbeteiligten 59-jährigen Passanten zu erheblichen Störungen der Sachverhaltsaufnahme. Die eingesetzten Polizeibeamten baten den 59-Jährigen mehrfach, mit rechtlicher Belehrung, den Unfallort zu verlassen. Da er den Aufforderungen nicht nachkam, mussten die Beamten den Mann vom Unfallort drängen. Kurz darauf beleidigte der 59-Jährige die Beamten und drohte ihnen. Daraufhin nahmen die Polizisten den Mann fest, der sich dagegen erheblich wehrte. Er wurde für erkennungsdienstliche Maßnahmen und einer richterlich angeordneten Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht. Danach konnte der 59-Jährige seiner Wege gehen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.