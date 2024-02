Seniorin vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0319

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 86-jährigen Maria WENS. Seit Donnerstag, den 01. Februar 2024, ist sie nicht wieder an ihre Anschrift im Jugendweg in Siemensstadt zurückgekehrt. Nach den bisherigen Ermittlungen ist Frau WENS mit ihrem Auto, einem roten Toyota Auris, Baujahr 2010, amtliches Kennzeichen B-KB 7737, unterwegs.

circa 150 cm groß

schlanke Statur

dünnes, rot gefärbtes Haar

trägt eine Brille

Kleidung zum Zeitpunkt des Verschwindens unbekannt

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer hat die Vermisste seit Donnerstag, den 01. Februar 2024 gesehen?

Wer hat den roten Kleinwagen Toyota Auris, amtliches Kennzeichen B-KB 7737 nach dem 01.02.2024 gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in Spandau unter der Telefonnummer (030) 4664- 271100 entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.