Alleine Rennen gefahren - Auto und Führerschein beschlagnahmt

In Tiergarten haben Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 25 gestern Mittag den Führerschein und das Auto eines 30-Jährigen beschlagnahmt. Ersten Erkenntnissen nach habe dieser gegen 12.20 Uhr erst mit stark überhöhter Geschwindigkeit einen Linienbus auf dem Radfahrstreifen überholt. Anschließend habe er an der Kreuzung Unter den Linden/Friedrichsstraße mit weiterhin stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Busspur fahrend ein Fahrzeug überholt und dieses dadurch am Rechtsabbiegen gehindert. Ein Zusammenstoß sei nur durch eine Ausweichbewegung und starkes Abbremsen durch den 27-jährigen Fahrer verhindert worden, während der 30-Jährige seine Fahrt mit unveränderter Geschwindigkeit fortgesetzt habe. Alarmierte Kräfte stoppten ihn wenig später an der Straße des 17. Juni/Klopstockstraße. Sie beschlagnahmten den Führerschein und das Auto des 30-Jährigen, der sich nun wegen des unerlaubten Kraftfahrzeugrennens mit Gefährdung eines anderen Menschen verantworten muss. Die weiteren Ermittlungen werden durch ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) geführt.