Beim Abbiegen Fußgängerin angefahren

Nr. 0316

Bei einem Verkehrsunfall in Lichterfelde wurde gestern Abend eine 63-jährige Frau verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Pkw der Marke Peugeot gegen 21.05 Uhr die Curtiusstraße aus Richtung Baseler Straße kommend in Richtung Dahlemer Weg. Beim Rechtsabbiegen in den Kadettenweg fuhr er mit seinem Fahrzeug die 63-jährige Fußgängerin, die dort die Fahrbahn in Richtung Baseler Straße überquerte, an. Rettungskräfte brachten die Frau mit Verdacht auf eine Beinfraktur in ein Krankenhaus. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) führt die weiteren Ermittlungen.