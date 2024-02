Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Nr. 0313

Aufmerksame Anwohnende riefen die Polizei heute früh nach Neukölln, nachdem sie gegen 3.05 Uhr einen versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft bemerkt hatten. Nach Aussage der Zeugen war ein Pkw rückwärts gegen die Eingangstür des Geschäfts in der Karl-Marx-Straße gefahren, wobei die Tatverdächtigen einen Fahrradständer als Rammbock benutzt haben sollen. Da das Fahrzeug breiter war als die Tür, blieb es im Mauerwerk stecken. Drei Tatverdächtige sollen mit farbigen Plastiktüten in Richtung Flughafenstraße geflüchtet sein. Durch den Versuch des gewaltsamen Eindringens wurde am Geschäft Sachschaden verursacht. Die Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat der Direktion 5 (City) geführt.