Radfahrer verletzt

Nr. 0311

In der vergangenen Nacht wurde in Dahlem ein Radfahrer angefahren und dabei verletzt. Kurz nach Mitternacht war ein 85-Jähriger mit seinem Pkw auf der Clayallee in Richtung Zehlendorf unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen bog er bei Grün an der Kreuzung Clayallee/Argentinische Allee nach rechts ab. Dabei übersah er offenbar den 18-jährigen Radfahrer, der ohne Beleuchtung den Radweg der Clayallee aus Richtung Zehlendorf in Richtung Hüttenweg befahren haben soll. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Der 18-Jährige fiel vom Rad und zog sich Kopf- und Beinverletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 85-Jährige und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.