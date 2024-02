Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer verletzt

Nr. 0310

In Wittenau wurde gestern Abend der Fahrer eines E-Rollers bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Angaben befuhr der 29-jährige Fahrer eines Pkw kurz nach 22 Uhr den Eichborndamm von Am Nordgraben kommend in Richtung Wilhelmsruher Damm. Als der 29-Jährige nach rechts in die Straße Alt-Wittenau abbog, stieß er mit dem 38-Jährigen zusammen, der mit einem Scooter auf dem Radweg in gleicher Richtung unterwegs war. Der Rollerfahrer soll nach Angaben von Zeugen während seiner Fahrt eine Bierflasche in einer Hand gehalten haben. Der 38-Jährige, der alkoholisiert wirkte, erlitt eine Oberschenkelfraktur und wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall und dem Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr hat ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.