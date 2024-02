Körperverletzung nach Sachbeschädigung

Nr. 0309

Gestern Nachmittag wurde die Polizei zunächst zu einer Sachbeschädigung in Mitte gerufen. Am Einsatzort an der Kreuzung Am Lustgarten/Karl-Liebknecht-Straße trafen die Einsatzkräfte auf zwei Unterstützer einer politischen Partei, 51 und 53 Jahre alt, und einen 31-jährigen Mann. Die beiden Älteren gaben an, dass sie kurz vor 16 Uhr mit einem Auto mit Anhänger, auf dem ein mit Luftballons dekoriertes Wahlplakat transportiert wurde, unterwegs waren. Als man verkehrsbedingt an einer roten Ampel an der Kreuzung halten musste, soll der 31-Jährige an den Fahrzeuganhänger herangetreten sein und zwei Ballons mit den Händen zerdrückt haben. Die beiden Insassen sollen dann ausgestiegen sein. Als der 31-Jährige sich vom Ort entfernen wollte, sollen sie diesen festgehalten haben, woraufhin er sich gewehrt und dem 51-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben soll. Eine ärztliche Behandlung lehnte der 51-Jährige ab.

Während der Sachverhaltsklärung vor Ort soll eine Passantin an den Anhänger herangetreten sein und vier weitere Luftballons zum Platzen gebracht haben. Die Polizeikräfte nahmen die Personalien der 49-Jährigen auf und fertigten eine weitere Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die weitere Bearbeitung der Sachbeschädigungen und die Ermittlungen zur Körperverletzung hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.