Seniorin bei versuchtem Raub verletzt

Nr. 0308

Gestern Nachmittag wurde die Polizei zu einem versuchten Raub nach Niederschöneweide alarmiert. Nach den bisherigen Ermittlungen und Angaben einer Seniorin war diese gegen 14.35 Uhr mit ihrem Rollator auf der Fußgängerbrücke am S-Bahnhof Schöneweide unterwegs, als plötzlich eine unbekannt gebliebene Frau versuchte, ihr die Handtasche von hinten von der Schulter zu reißen. Als sich die 87-Jährige wehrte, soll die Angreiferin der alten Dame mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend sei die Tatverdächtige ohne Beute in Richtung Bahnsteig geflüchtet. Die Seniorin erlitt eine Verletzung am Auge und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die weiteren Ermittlungen zu dem versuchten Raub hat ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.