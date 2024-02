Entwichener Strafgefangener der JVA-Tegel festgenommen

Gemeinsame Meldung Polizei Berlin, Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz und Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau

Nr. 0305

Umfangreiche Ermittlungen der Intensivfahnder des Landeskriminalamtes Berlin in enger Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, den Justizbehörden in Berlin und Sachsen-Anhalt führten gestern Abend zur Festnahme des entwichenen Strafgefangenen der Justizvollzugsanstalt Tegel. Mobile Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein nahmen den 54-Jährigen gegen 21.30 Uhr in Sankt Michaelisdonn im Landkreis Dithmarschen fest.