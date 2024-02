Als Versicherungsvertreter ausgegeben - Festnahme

Nr. 0304

Gestern Nachmittag gelang Einsatzkräften der Polizeidirektion 1 (Nord) die Festnahme eines mutmaßlichen Trickbetrügers in Weißensee. Der einschlägig bekannte 55-Jährige wurde nach ersten Informationen durch Einsatzkräfte dabei beobachtet, wie er eine Seniorin in der Berliner Allee ansprach und vorgab, ein Versicherungsvertreter zu sein. Die 83-Jährige gewährte dem Mann in der Folge Zugang zu ihrer Wohnung, wo er das Portemonnaie der Seniorin entwendet habe. Anschließend habe sich der Tatverdächtige zu einem weiteren Wohnhaus in der Straße begeben, sich dort gegenüber einer 79-jährigen Frau ebenfalls als Versicherungsvertreter ausgegeben und von ihr die Zahlung von einem Versicherungsbeitrag eingefordert. Als die Frau kurz das Wohnzimmer verließ, soll der Tatverdächtige aus einer Schublade ihre Geldbörse entwendet haben. Anschließend flüchtete der Mann, konnte jedoch von den Einsatzkräften gestellt und festgenommen werden. Er wurde für ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.