Mann geschlagen, getreten und am Auge verletzt

Nr. 0303

Heute früh wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung in den Wedding alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 8 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei unbekannten Tatverdächtigen und einem 22-jährigen Mann am Leopoldplatz gekommen sein. Die Unbekannten sollen auf den Mann eingeschlagen und getreten haben. Darüber hinaus habe einer der Angreifer das Auge des Mannes mit einem Kugelschreiber verletzt. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Der 22-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).