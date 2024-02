Zusammenstoß mit Einsatzfahrzeug

Nr. 0300

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Verkehrsunfall in Friedenau, bei dem ein Polizeifahrzeug beteiligt war. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen war der Einsatzwagen mit Blaulicht und Martinshorn gegen 0.30 Uhr auf der Rheinstraße in Richtung Schloßstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich des Walther-Schreiber Platzes kam es zum Zusammenstoß mit einem Polo, dessen 42-jähriger Fahrer die Schloßstraße in Richtung Bundesallee befahren haben soll. Die beiden Einsatzkräfte der Polizei standen deutlich unter dem Eindruck des Geschehens und traten vom Dienst ab. Der 42-Jährige blieb unverletzt. Der Polo und der Polizeiwagen waren nach der Kollision nicht mehr fahrtüchtig. Für die Zeit der Unfallaufnahme von 0.30 Uhr bis 4.30 Uhr war der Kreuzungsbereich des Walther-Schreiber Platzes gesperrt. Der Buslinienverkehr der BVG war durch die Absperrmaßnahmen betroffen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.