Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0299

Heute früh wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Friedrichsfelde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 61-jähriger Motorradfahrer gegen 6.10 Uhr die Rummelsburger Straße in Richtung Zachertstraße befahren haben. Ein 43-jähriger Autofahrer fuhr auf der Zachertstraße in Richtung Rummelsburger Straße. An der Einmündung Rummelsburger Straße/Zacherstraße übersah der Autofahrer den Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen. In Folge des Zusammenstoßes kam der Motorradfahrer zu Fall und zog sich dabei Verletzungen im Hüftbereich zu. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).