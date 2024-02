Bewohner stirbt bei Hausbrand

Nr. 0296

In der vergangenen Nacht kam es in Staaken zu einem Brand, bei dem ein Mann ums Leben kam. Nach jetzigem Sachstand bemerkten Anwohner gegen 1.20 Uhr ein Feuer in einem Einfamilienhaus im Reckeweg. Die alarmierte Berliner Feuerwehr konnte den Brand löschen und fand einen 60-jährigen Bewohner leblos im Haus vor. Hinweise auf ein Fremdschulden liegen derzeit nicht vor. Die anderen drei Bewohner des Hauses, eine Frau im Alter von 50 Jahren und zwei Männer im Alter von 48 und 60 Jahren, wurden von Rettungskräften zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die weiteren Ermittlungen zur Brand- und Todesursache dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.