Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0295

Ein Radfahrer erlitt gestern Abend bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Pkw die Straße des 17. Juni auf der Nebenfahrbahn. Dabei übersah er offenbar den 38-jährigen Radfahrer, der aus Richtung Bachstraße kommend auf dem Radweg der Straße des 17 Juni unterwegs war, und fuhr diesen an. Der Radfahrer stürzte und zog sich eine Beinfraktur zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.